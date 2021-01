Ken Tornile tehti pakkumine, millest polnud võimalik loobuda

Mullu ERC3-sarjas triumfeerinud Torn teenis autasuks võimaluse osaleda tänavu ERC-s Rally2 masinaga, vahendas Postimees. Ootamatult otsustas ta kasutada hoopis teist pakkumist - nüüd on tal võimalik kõikidel juunioritele mõeldud ERC-etappidel võistelda Rally3 autoga.

Möödunud hooajal võistlesid Ken Torn – Kauri Pannas autoralli Euroopa meistrivõistlustel (ERC) esiveolisel Ford Fiesta Rally4 autol. Eestlased võitsid ERC3 ja ERC3 Junior arvestustes viiest sõidetud etapist neli ning hooaja lõpus tõstsid Torn – Pannas peakohale mõlema eelmainitud klasside Euroopa meistritiitlid, teatas tiim Saarte Häälele.

Kui algselt oleks Torn – Pannas pidanud tänavuse hooaja kahel valitud ERC etapil võistlema Motorsport Italia poolt välja pandud Škoda Fabia Rally2 autol, siis tänu ERC sarja promootori Europsort Eventsi, rehvitootja Pirelli ja M-Sport Poola omavahelistele suhtlustele jõuti kokkuleppele, et ühise toe abil pakutakse valitsevatele ERC3 Junior meistritele hoopis võimalust võistleda kuuel ERC Junior etapil FIA uue generatsiooni neljaveolisel Ford Fiesta Rally3 autol.

Torn – Pannase ERC hooaeg saab alguse 6.-8. maini sõidetava Kanaaride ralliga.

FIA ERC Junior klassis, kus tänavu võistledakse Rally3 autodel on sarja peaauhinnaks võistlemine Rally3 autol ja Pirelli rehvidega hooajal 2022.

Ken Torn tõdes, et see on talle suurepärane võimalus astuda karjääris järgmine samm ja võistleda neljaveolise autoga. "ERC3 Junior tiitliga kaasnenud auhind Eurosport Events poolt oli küll suurepärane ja oleksin saanud võistelda kahel rallil Rally2 autoga, kuid kogemuse saamiseks neljaveolise autoga oleks mul vaja võistelda võimalikult paljudel etappidel. Kahjuks puuduvad mul endal vahendid, et Rally2 autoga võistelda rohkematel etappidel ning seega võtsin ilma kahtlusteta vastu pakkumise, et saaksin võistleda kuuel ERC etapil uue generatsiooni Rally3 autoga. Olen uue hooaja hakul väga ootusärev ja ei jõua ära tänada selle võimaluse eest Eurosport Eventsi, Pirellit ja loomulikult M-Sport Poolat."

Jean-Baptiste Ley, ERC koordinaator märkis, et ühine otsus, mille FIA ja Eurosport Events 2017. aastal vastu võtsid, oli ERC Junior klass jagada vastavalt pilootide vanusele kaheks erinevaks arvestuseks. "Seda põhjusel, et noorte võistlejate karjäär kulgeks mööda loogilsit rada ehk esiveolise auto pealt neljaveolisele. Tänu Rally3 autole on nüüd võistlejatel võimalik see samm teha veel mõistlikuma eelarvega. Ken tõestas oma talenti Rally 4 autol ja saab nüüd võimaluse seda uuesti teha Rally3 autol.“

Maciej Woda, M-Sport Poland direktor kinnitas, et Ken ja Kauri läksid möödunud hooajal iga etapiga järjest tugevamaks ja näitasid, et iga võistluspaari jaoks on just Ford Fiesta Rally4 see auto, millega heidelda meistritiitlite eest nii rahvusvahelistel, kui ka kohalikel meistrivõistlustel. "Koos Kauriga on meil Keni usku, et ta suudab Rally3 autoga kiiresti kohaneda ja suudab oma talenti ka edaspidi tõestada Euroopa meistrivõistluste tihedas konkurentsis M-Sport Poola uue generatsiooni autoga."

Terenzio Testoni, Pirelli Rally manager kinnitas, et nad on väga rahul, et just Ken Torn on esimene võitja sellele preštiisele auhinnale. "See annab meile võimaluse olla seotud ralliga igal tasemel ning aidata noori nende eduteel.“

FIA ERC3 Junior Meistrivõisltuste 2021 kalender

1: Rally Islas Canarias (Asfalt) 6-8 mai

2: 77th Rally Poland (Kruus) 18-20 juuni

3: Rally Liepāja (Kruus) 1-3 juuli

4: Rally di Roma Capitale (Asfalt) 23-25 juuli

5: 50th Barum Czech Rally Zlín (Asfalt) 27-29 august