Õnneks leevenesid piirangud oluliselt ka huvihariduses ja sportimisel. Taas võib siseruumides koos sportida kuni kümme inimest – lisaks juhendajad – ning õues kuni 24. Sama kehtib ka huvitegevuse kohta. Kui uus nakatumisjuhtum tuleb, vaadatakse olukorda klassi- või koolipõhiselt. Toimib kord, kus õpilasel või koolipere liikmel nakkuse ilmnemisel lähevad kontaktsed klassi kaupa distantsõppele. Terviseametil on kontaktsete info olemas ja nad annavad juhiseid ja korraldavad info liikumist väga täpselt. See annab kindlustunde, et kui midagi juhtub, saab ülejäänud kool edasi tegutseda nii, et õppetööks käivad õpilased kohal.