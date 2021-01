JUHTKIRI ⟩ Loeb see, kes loeb

“Pole aega lugeda,” põhjendavad paljud täiskasvanud raamatutest võõrdumist. Aega vahest isegi oleks, aga muid ajaveetmisviise on nii palju. Pealegi – lugemine nõuab ju teatud järjepidevust ja kaasamõtlemist. See on aga pingutus võrreldes muu meelelahutusega, mis palju kergemini kätte tuleb. Pealegi pole täiskasvanutel ju kohustust raamatuid lugeda. Erinevalt koolilastest, kelle jaoks on õpetajatel ette nähtud lausa nimekiri, millised teosed aasta jooksul läbi lugeda tuleb.

Pole siis ime, et Saare maakonna keskraamatukogu laenutuste edetabeli tippu on jõudnud just need raamatud, mis õpilastel läbi lugeda tuleb.

Ühtki raamatut lugemata koolis õnneks läbi ei saa – teoste põhjal on ju vaja kirjandeid kirjutada ja kontrolltööde küsimustele vastata. Ning kuigi sõnal “kohustuslik” on võime need asjad, mida tegema peab, vähemalt osale meist vastumeelseks muuta, tekitab see mõnes noores ka huvi raamatute vastu ja sealt juba soovi mõni uus ja huvipakkuv teos kätte võtta. Vahelduseks ekraani tuiutamisele.