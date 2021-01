LOOBUB “ISAST” JA “EMAST”: Ajendatuna soovist vähendada ebaõiglust ja muuta USA kongress enam hoolivaks arvab esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, et tuleks loobuda sõnade kasutamisest, milles on vihje inimese soolisele kuuluvusele. FOTO: Economictimes.indiatimes.com

USA kongressi esindajatekojas on kavas kehtestada uus sooneutraalne kodukord, kirjutab ajakirjanik Jennifer Harper ajalehes The Washington Times. Kui plaan läbi läheb, et tohi ametlikes dokumentides enam kasutada asesõnu he ja she ning muid termineid, mis viitavad üheselt inimese soolisele kuuluvusele.