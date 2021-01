2020 aasta rekordkala püüti Saaremaal

Karpkalade Eesti rekord jäi siiski püsima ja on jätkuvalt 18,5 kilo. Kalaportaali andmetel on maailmas saagiks saadud kordi suuremaid isendeid. Kinnitamata andmetel püüti teadaolev maailma raskeim karpkala 80-ndatel Venemaal Doni jõest ja see kaalus 69,6 kilo. Suurim fotole jäädvustatud karpkala kaalus 45,91 kilo ja püüti Prantsusmaalt 2010. aastal.