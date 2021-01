“Suusakampsunid, sallid, käpikud – me kõik oleme ju villaste riideesemete keskel üles kasvanud,” tuletab brändi looja Hertta Võido meelde. Viljandis sirgunud piiga kolis mullu novembri alguses Saaremaale ja juba kuu lõpus avas käsitöönäituse Kuressaare Raegaleriis. Lisaks teistele Eesti näitusepaikadele on Hertta looming jõudnud aga ka näiteks Londoni ja Oxfordi moeetendustele.

“Spetsiaalsed inimesed, skaudid, otsivad uusi tegijaid, et neid oma projektidesse kaasata. Ma pole pidanud tegema muud, kui üksnes meili teel teatanud, et olen huvitatud, ja oma asjadega kohale sõitnud,” räägib Hertta Inglimaa väljapanekutele sattumisest. Tegelikult tahaks ta oma töödest ka ise edaspidi mingi suurema kollektsiooni ja etenduse kokku panna. “Aga selleks on vaja eraldi aega võtta. Kuressaare näitusele kulus mul näiteks terve kuu,” räägib ta. Kuressaare näitust plaanis ta teha juba ammu, aga kuidagi sattus nii, et Raegalerii oli vaba just täpselt siis, kui ta Saaremaale kolis.