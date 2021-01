Tavaliselt ma teen kokkuvõtteid jaanuaris-veebruaris, aga üldiselt võib aastaga rahule jääda. Ma ei tea, kas ma olen lihtsalt õnnelik inimene või sõltub see mõttelaadist, aga olen alati püüdnud näha kõiges positiivset. Kui on ka midagi sellist, millega ma rahule ei jäänud, panen ma selle tulevaste aastate plaanidesse, äkki õnnestub tulevikus midagi paremini teha. On olnud tõesti keeruline aasta, on tulnud harjuda kodusolemisega, kaugtööga. Äri on käinud üles-alla – võiks öelda, et on olnud põnev aasta. Tegemist jätkub.