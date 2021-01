Kaks aastat pole lumetõrjetööd Saaremaal tõesti teha tulnud. Kui eelmine nädal tõi kaasa lumetormi ja korraga suur sahmakas lund maha tuli, oli meil korraga väljas kogu tehnika. Tippajal töötas korraga ligi 70 masinat. Eks väikseid murekohti siin-seal ikka oli, aga suures plaanis tasub meie lepingupartnereid kiita – minu hinnangul on nad lumetõrjetööga hästi hakkama saanud.

Kuna pigem on meil rohkem olnud lumeta talvesid, on olukord aasta-aastalt veidi keerulisem. Konkurentsi lumetõrje valdkonnas just ülemäära pole. Siiani aga oleme seal, kus vanad lepingud on lõppenud, läbi riigihangete uued lepingupartnerid siiski leidnud. Igal aastal tuleb mõne piirkonna kohta uus riigihange. Selgi aastal on plaanis mitme piirkonna jaoks uus riigihange korraldada.

Saaremaal tuleb puhtaks lükata ligi 1400 km vallateid. See on päris pikk maa. Keskmine töö ühe traktori kohta on 20 km. See on ka niisugune piir, kus tee on võimalik lahti lükata mõistliku aja jooksul, et vältida inimeste telefonikõnesid ja pahameelt, et miks teed pole lahti lükatud.

Mida see “mõistlik aeg” tähendab? Kategooriad kehtivad põhiliselt riigiteede kohta, vallateed kuuluvad ühte kategooriasse. Määrus ütleb selgelt: kümne tunni jooksul pärast lumesaju lõppu peab lumi olema lükatud.

Reeglina läheb lumelükkamine lahti siiski varem, juba lumesaju ajal. Ei saa ju ära oodata seda viimast minutit. Võib juhtuda, et lumesadu ei lõpe paar päeva – nii oli ka eelmisel nädalal. Lund sadas kolm päeva ja kõik need kolm päeva lumetõrjujad oma tööd ka tegid. Kui oleks hakatud lumesaju lõppu ootama, oleksid inimesed lumevangi jäänud.

Linnas lükkab lund Kuressaare Linnamajandus ja teeb oma tööd hästi. Kesklinna piirkonnast on lund ka välja veetud. Lumelükkajatele suur tänu pingutamast – nende töö käib ju pigem öötundidel, kui linnarahvas magab, et hommikul oleks teed läbitavad.

Isegi kui lund jagub kogu talveks, on mulle lubatud, et ressurssi jagub – lumi raha tõttu tänavu kusagil lükkamata ei jää. Kõnniteed lumest puhtaks teha – see on siiski endiselt iga kinnistuomaniku enda kohustus.