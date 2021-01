Uuringud on näidanud, et võrreldes teiste elukutsete esindajatega kannatavad õpetajad tihedamini psühholoogilise stressi, vaimse ja füüsilise väsimuse ning läbipõlemise all. Kuna stressi või läbipõlemise tulemusena väheneb õpetamise kvaliteet, siis võib õpetaja stress lõpuks mõjutada ka tema õpilaste personaalset ja emotsionaalset arengut ning akadeemilisi saavutusi. Lisaks võib läbipõlemine negatiivselt mõjutada õpetaja ja õpilaste, lapsevanemate või ka kolleegide omavahelisi suhteid, mis on aga toetava koolikeskkonna loomiseks esmatähtsad.