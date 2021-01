JUHTKIRI ⟩ Jäine unistus

Jääteel sõites hoiad kokku nii raha kui ka aega. Ka väikesaarte elanikud ootavad jää paksenemist pikisilmi, et ise oma sõite suurele saarele planeerida.

Paar sooja ja lumevaba talve selja taga, tõi tänavune jaanuar viimaks ometi kaasa korralikud talveilmad. Ühes vägeva lumesaju ja kohati üsna krõbedate külmakraadidega. See aga paraku ei tähenda veel, et tingimused jäätee rajamiseks sobivad on.