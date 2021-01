Köimise jäuks oo mõjal kohta küll ja viel. Neh, ja Muhu oo küll ühna lage mua, aga nõukest äda põle viel kuulda oln mitte, et ep leva mõnda küngast, mise otsast alla kõlguta suaks. Mineva nädali lõppus neljandama jäo massakad uherdasid Üükus. Said palged kenaks punaseks ja ollid õhtaks kut ladvaõonad.

Nõukse kena lumega tasub palju õues olla mudud. Pidada tervisele easte mõoma. Neh, ja kui päe kua viel nende kenade lumiste puude ja angede kohe särab. Nõuke kena pilt ise, tieb kohe tuju paramaks ja rõemsa inimese külge ep akka ükskid muailma viirus ega patsillus. Neh, ega muedu põleks ennevanasti rahvas tähele pannud, et kui tõnissepääva päe nii paljukestkid paistab, et jõvab korra obuse selga karata, siis tulle kena aeg ja inimesed pidada terved olema. Kui nüid sellevuastast tõnissepääva ilma sai vuadatud, siis oo luotus suur. Ja neh, Taevatuaet oo kua masu ühna tark mies. Küll taa juba mõikab, et paess oogid param, et inimesed õues kangest palju rinki kuipivad ja sporti tiha vihtuvad. Juu jõvab sial umpses tuas teesekorra olla jälle.