Saaremaal on Elektrilevi rikete kaardi andmetel kella 13.32 seisuga rikkeid 11, mille tõttu on elektrita 1976 klienti.

"Lääne-Eestit on tabanud taaskord selline keeruline ilmastikuolu, kus on hästi palju jäitevihma ja seetõttu juhtmetele ja puudele ladestub märg lumi ja jää," ütles Elektrilevi esindaja Hardi Puusepp kell 14 Kadi raadio uudistele. "See teeb juhtmed raskeks ja põhjustab meil rohkelt katkestusi."