JUHTKIRI ⟩ Inimese parim sõber?

Kui koer on agressiivne, ründab teisi loomi ja inimesi, pole teda piisavalt sotsialiseeritud ega õpetatud. See on aga omaniku kohustus – teha kõik endast olenev selleks, et tema lemmik käituks ohutult. Nii igal pool ning kõigiga. Kui omanik pole seda suutnud saavutada, peab ta oma koera hoidma turvalises kauguses nii teistest loomadest kui ka inimestest. Sest pahatihti ei oska isegi omanik aimata, mis tema hoolealuse agressiivsuse käivitab. Õpetamata koer, kes omaniku kinnitusel on alati sõbralik ega ole kunagi kedagi hammustanud, võib impulsi ajel näiteks mööda jooksvale lapsele säärde karata. Või söösta kärinal kallale mõnele teisele koerale või kassile.