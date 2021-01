Aruande koostajad on üksmeelel – Soome edu põhjus ei ole, et selles riigis on tuhandeid järvi, et pea kolm neljandikku territooriumist on kaetud metsadega ja et teatud aastaaegadel võib seal päikest näha ka keskööl. Seletatav pole see ka tõsiasjadega, et suuremas osas maailmast võib Soome passiga viisavabalt reisida ja et Soome on vaieldamatult maailma liider prügi ümbertöötlemise vallas (kui uskuda ametlikku statistikat, töödeldakse seal ümber ligi 98 protsenti kõikidest jäätmetest).