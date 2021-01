Kuressaare haiglaga puutuvad elu jooksul kokku pea kõik saarlased. Kuid kas keegi on kunagi mõelnud, kui suur see asutus on ja millised on haigla kulud? Võttes need numbrid ja pannes nad vahest isegi veidi meelevaldsesse võrdlusskaalasse, võib saada üsna lustaka ja kohati mõtlemapaneva sissevaate.