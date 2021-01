Artikli autor tõi ka välja, et muudatustega kavatsetakse keelata kalapüük käsiõnge ja spinninguga Laidevahe, Oessaare, Sandla-Silma ja Põldealuse sihtkaitsevööndis kõige magusamal haugipüügiajal mais ja juunis. Täpsustame, et kalapüügipiirang on nendele aladele plaanis kehtestada ainult mai lõpuni. Alates juunikuust võib seal juba kala püüda lihtkäsiõnge, käsiõnge, sikuti, spinningu ja lendõngega.