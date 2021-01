Piimatööstus ostab piima taas mandrilt

Kallaspoolik märkis, et toorpiima mahtu pole võimalik üleöö kasvatada, seega pole võimalik naabermaakonna abita hakkama saada. “Saarte piimaühistu huvides on, et neile kuuluv tööstus oleks maksimaalselt efektiivne ja me ei saa seetõttu endale lubada pooltühjade torudega töötamist,” lausus Kallaspoolik. “Mida paremini läheb piimatööstusel, seda paremini läheb ka meie omanikel, piimatootjatel.”