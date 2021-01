JUHTKIRI ⟩ Suur mure lahendatud

Eriarstide põud Kuressaares on habemega teema, aga ühest lahendust ei paista kuskilt. Silmaarsti-mure oli nendest üks suuremaid. Aastaid on Kuressaares erapraksises tegutsenud üksainus silmaarst.

Haiglas pakuti küll ka silmaarsti vastuvõtte, kuid harva. Hea on tõdeda, et saarlane jäi ikka kodusaarele truuks. Kuressaares alustas Putnik vastuvõtupäevi juba residentuuri ajal, mil töötas Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikus. Muidugi võiks temasarnaseid naasjaid olla palju rohkem.

Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et Saaremaale kolivaid arste toetatakse 25 000 euroga. Saaremaalt arstikunsti õppima suundujad võiksid ju kohe otsustada, et pöörduvad väljaõppinud tohtritena kodusaarele tagasi. Saarlased on kindlasti tänulikud.