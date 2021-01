LUGEJA KIRI ⟩ Tehke kõnniteed jääst puhtaks!

Kõndisin Smuulist Kuressaare kesklinna – see teekond oli ikka väga hull. Kõnniteedel katab jääd vesi – kui kõnnid, tuleb olla väga ettevaatlik, kui tahad püsti jääda. Sõiduteed on aga puhtad – hakka või mööda neid kõndima.

Siin-seal on küll maha visatud sõelmeid, aga isegi linna keskväljakul pole neid piisavalt. Kõikjal on väga-väga libe. Eriti hullus olukorras on kõrvaltänavad – seal ma isegi ei riskinud kõndida.