UUS IDEEKONKURSS? ⟩ Komisjon saatis kured kukele

“Meid, komisjoni kuuluvaid inimesi paneb imestama, et ei meie ega avalikkus polnud sellest konkursist eriti midagi kuulnud enne, kui selle tulemused avalikuks tehti,” ütles neljapäeval aru pidanud komisjoni esimees Anti Toplaan.

Komisjon on nõus sellega, et praegu linnapiiril seisva Kuressaare vapi asemele tuleks klaasile graveeritud, LED-valgustusega vapp. Samas ei pidanud komisjon sobivaks kumbagi ringtee haljasala jaoks pakutud lahendust – ei ringikujuliselt paigutatud postidest “merelaineid” ega konkursil väljavalitud lahendust toonekurgi kujutavate mastidega.

“Meie palve vallavalitsusele on, et kurgede-teemat ei teostataks ja selle platsi jaoks kuulutataks välja uus ideekonkurss,” rääkis Toplaan. “See tähendab, et kurgesid sel suvel ringteele ilmselt ei tule.”