Reformierakonna Saaremaa esinumber valimistel on Jaanus Tamkivi

Tamkivi sõnul on reformierakondlased väga tänulikud Saaremaa inimestele senise usalduse ja toetuse eest. “See on andnud erakonnale võimaluse ühiskonna arengutes kaasa rääkida ja meie elu saarel edasi viia. Sügisel saabuvateks kohalikeks valimisteks käivad ettevalmistused erakonna sees juba hooga ja Reformierakond on ka seekord täis teotahet, et saavutada valimistel Saaremaa vallas tubli tulemus,” sõnab Jaanus Tamkivi.