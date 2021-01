JUHTKIRI ⟩ Kunagi pidi see juhtuma

Paraku pidi see varem või hiljem tulema. Olgugi et kõiksugu kultuuritegevused, nagu laulukooris laulmine ja rahvatants, on lubatud, peaks proovima ka nende puhul mõelda, kas on praegu vaja?

Samamoodi on paljud küsinud Saaremaa ühisgümnaasiumi kabaree kohta. Tasub veel märkimist, et üleriiklik solistide konkurss Solistica Kuressaares otsustati juba ära jätta. See oli õige otsus.

Ei maksa pahaks panna, kui vallavalitsus kooli sulgeb. Tuleb mõista, et see on ettevaatusabinõu või nagu Kärla puhul – poleks ka ju õpetajaid, kes õpetaks: kõik on lähikontaktsed ja kohustatud isolatsiooni jääma.

Ega siin muud teha ole kui ikka ja jälle mängitada seda vana plaati: oleme ettevaatlikud ja hoolime üksteisest. Mäletame ju kevadest, kuidas viirus võib levida kui kulutuli.