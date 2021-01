Juba teise klassi poisina koju toodud esimesest raadioaparaadist kuuldemänge kuulates mõtles ta, miks neid küll nii vähe on. Ilmselt sealt see pisik külge jäi. Ise sai ta raadiomehe ristsed juba Olustvere sovhoostehnikumis kooliraadiot tehes.

Rääkiva ja näitava reporteri töö on Aarel käinud vahelduva eduga käsikäes kirjutava ajakirjaniku ametiga, mida ta on jõudnud pidada Kommunismiehitajas, Oma Saares, Meie Maas ja viimased kümmekond aastat Saarte Hääles.

Sõnakunsti armastajana osales Aare ka Saaremaa rahvateatris ja Kommunismiehitaja võistkonnas on ta võitnud leheneegrite üle-eestilise mälumängu.

Üks huvitav fakt veel. Aare Laine on nimelt Eesti ajakirjanike meister vankriratta heitmises. See juhtus 1980-ndate aastate alguses ajakirjanike kokkutulekul Peipsi ääres. Tegu oli vist esimese ja viimase korraga, kus ala kavas oli.

Praegu on juubilar keskendunud Kadi raadio “Külavahelugude” tegemisele. Viimati oli eetris saade Leisi kandi noorte ja vanade tegemistest. Kus ja kellega uusi jutte veeretatakse, saab kuulata juba eeloleval laupäeval. “Mul on hea meel, et ikka ja jälle kutsutakse kohale erinevaid ettevõtmisi ja üritusi kajastama,” ütleb vanameister.