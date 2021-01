RAUL VINNI ⟩ Valimiste stardilipp on tõusnud

Teiste nimekirjade jaoks seati latt juba alguses üsna kõrgele ning selle ületamine kujuneb korralikuks katsumuseks. Üleüldse tõotavad 17. oktoobril toimuvad valimised hoopis teistsugust tulemust kui 2017. aastal. Võimalik, et kokkuvõttes võimujagamise üldpilt ei muutugi, kuid jõuvahekorrad kindlasti.

Jaanus Tamkivi esinumbriks asumine ei olnud üllatus. Ääri-veeri on ta seda mõtet viimastel kuudel meedias varemgi veeretanud. Kuressaare linnapea ametist tuule tiibadesse saanud, vahepeal pealinna rännanud ja kodusaarele tagasi jõudnud Tamkivi on ilmselgelt ka Saaremaa valla (omavalitsus)poliitika tipptegija, kellele pole ühelgi teisel nimekirjal võrdväärset kandidaati vastu panna. Kahtedel viimastel valimistel (Kuressaares 2013 ja Saaremaa vallas 2017) teiseks jäänud reformierakondlaste poolt oli see sisuliselt sundkäik, sest omavalitsusjuhi toolist kolmandat korda ilmajäämist nad endale väga lubada ei saaks. Käiks liialt au pihta.

Ühtsus ja stabiilsus

Reformierakonna trump on alati olnud ühtsus ja stabiilne tulemus. Lisaks sellele, et pea kõik piirkonnad on erakonna poolt üsna hästi kaetud, on Reformil ka kindel pink, mis hääled ikka koju toob.

See mängib suurt rolli just siis, kui vastastel ei ole mõnd eriti kõva staari nimekirja vedamas. Viimastel valimistel võis selgelt näha, et enamasti saadab erinevaid nimekirju edu siis, kui kerkib esile mõni staar. See on silma hakanud just nii Kuressaares kui ka kogu Saaremaal võidutsenud sotside puhul. 2013. aastal tegi puhta töö Hannes Hanso, 2017. aastal Madis Kallas. Eriti ilmekas oli eelmiste valimiste tulemus: sotside esinumber Kallas sai 1053 häält ja nimekirja teine, Marili Niits vaid 176. Kui esinumbrid kõrvale jätta, tõid Reformi nimekirja viis järgmist kokku 1036 häält, sotside omad 624. Kommentaarid on vist liigsed.

Linnas ja vallas juhitooli hoidnud sotsid on paraku üsna nutuses seisus. Hannes Hanso lahkus volikogust üsna kiiresti ning tema veel eelmisel korral toodud sadakond häält (2013. aastal ainuüksi Kuressaares lausa 978) on läinud lumi. Hanso on poliitradarilt kadunud ja isegi tema tagasitulek ei tooks talle enam sellist populaarsust.

Eelmine kord võidu koju toonud Madis Kallas astus koroonakriisi ajal tagasi. Tasub meenutada, et märtsis tagasiastunud Kallas sai oma käigu eest avalikkuselt palju kiita. Võimalik, et selle käigu intressid makstakse välja just valimiste ajal. Sellele räägib vastu asjaolu, et pealinna ametnikutööle läinud Kallas on pildilt sisuliselt kadunud.

Jääb üle praegune vallavanem Mikk Tuisk, kelle kandideerimine sotside ridades oleks loogiline käik. Kui Madis Kallas siiski kandideerib, siis kes võtab esinumbri koha? Kas valimiste ajaks poolteist aastat valda juhtinud mehel on midagi vanadele kaladele vastu panna? Kahtlane.