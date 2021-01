Muhu vallas on töötuna kirjas 67 inimest. Kui võrrelda kogu maakonna tuhatkonna töötuga, tundub see number imepisike. Ometi on töötus ka sellel väiksel saarel märgatavalt tõusnud: poole aastaga ligi kolmkümmend töötut juures – seda on üksjagu. Tõepoolest, nagu Saaremaal, nii on ka Muhu olulisemaid majandusvaldkondi turism.