Samas avaldas autor arvamust, et otseselt seda teha polegi võimalik, kuid samas on selle protsessi algatamine Saaremaa vallavolikogu pädevuses.

Vallavolikogu liige Mart Mäeker võttis samal teemal sõna Saaremaa valla väljaande Saaremaa Teataja arvamusrubriigis, sõnastades selle küsimusena: kas haldusreform tuleks Kuressaare osas tagasi pöörata? Sellele on valimisliidu Saarlane koosseisus volikokku pääsenu ise vastu – esmalt põhjusel, et Kuressaare on ainus kõiki teenuseid osutav maakondlik tõmbekeskus. Teise argumendina on esile toodud asjaolu, et linna rajatud suuremate taristu- ja haridusrajatiste kulud tulevad suure valla eelarvest ning ükski muu omavalitsus ei peaks teise omavalitsuse teenuste peal poole hinnaga liugu laskma.