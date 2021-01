Siia aga koer maetud ongi – osa korteriomanikke pole Lausi plaaniga nõus. Kinnistul on 11 korteriomandit – osa neist küll garaažid. Liftivastased on nelja korteri omanikud. See-eest on nad tulihingeliselt valmis oma õiguste eest seisma. Põhjendades oma seisukohti näiteks sellega, et abivahend mõjub maja konstruktsioonidele halvasti ja kahjustab ühisomandit. Samuti muudaks otsaseina kõrval seisev lift majanaabrite sõnul pikemaks teekonna küttepuude järele. Mis sellest, et Lausi advokaadi kinnitusel kõigest mõne sammu võrra.