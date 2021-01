Donald Trumpist sai USA ajaloo esimene president, kelle suhtes on kahel korral algatatud ametist tagandamise menetlus. Vaatamata sellele on ta siiski säilitanud Ameerika Ühendriikide kõige mõjuvõimsama konservatiivse poliitiku tiitli, kirjutatakse BBC veebilehel ilmunud artiklis. Seega võib küsida, kas Trumpist on saamas igavene liider?