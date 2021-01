JUHTKIRI ⟩ Uutmoodi kool

Põhjuseid selleks on mitu. Seniste vanade ja kitsaste asemel kerkib uus ja moodne koolimaja. Kooli õhkkonna kujunemisel mängib kindlasti rolli ka see, et majas ongi vaid kolmanda astme õpilased.

Hea on näha, et uue kooli õppekava on võtnud üle tugevused, mis on olnud senistel koolidel, ja lisanud sinna tulevikku vaatamise. Kindlasti sirgub uuest koolist väitlusmeistreid ja keskkonnateadlasi.