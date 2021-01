Vallavalitsus kehtestas leebemad piirangud

“Arvestades, et valitsus piirab tulevast nädalast niigi huvitegevuse ja huviharidusega seonduvat, lähtume riiklikest piirangutest, mis on mõnevõrra leebemad, kui vallavalitsusel kavas oli,” selgitas Tuisk.

Ta märkis, et Saaremaal on koroonaviiruse levik tõusuteel ja vallavalitsuse hinnangul on täiendavad piirangud vaja seada võimalikult kiiresti, et koroonaviiruse seni küllalt lokaalne olnud levik kontrolli all püsiks.