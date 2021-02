Coopi uus kauplus Salmel saab valmis jaanipäevaks

Ta nentis, et teadmata praegu täpselt, milline on talve edasine kulg, tuleb Salme Konsumi ehitusplaanidesse ja ehituse valmimise osas ehk korrektuure teha. “Aga suur soov on igatahes jaanipäevaks hoone avada,” lisas Koov.

Uue kauplusehoone pind on 900 ruutmeetrit, müügipind laieneb võrreldes praeguse poega täpselt kaks korda. Hoone on sarnane eelmisel aastal valminud Orissaare Konsumiga, sarnased on ka arhitektuursed ja visuaalsed detailid. Maja seinale tulevad sularahaautomaat ja pakiautomaat, üüripindu lisada pole kavas. Kaupluse ümber on üle 20 parkimiskoha ja katusel päikesepaneelid elektri tootmiseks.