Edu toob ühiselt koostatud sekkumiskava meeskondlik ja sihipärane realiseerimine. Kavas tuleb sõnastada nii eesmärgid, tegevused kui ka vastutavad osapooled. Selleks, et käitumises muutusi esile kutsuda, tuleks panustada õpilaste tugevatele külgedele. Nii nagu iga täiskasvanu, vajab ka iga laps tunnustust ja eduelamust. Kui kool suudab talle neid pakkuda, on pool võitu juba käes. Vajadusel tuleks sellesse võrgustikku kaasata kooliväliseid partnereid – näiteks lastekaitse, noorsoopolitsei, perenõustaja –, kes saavad pakkuda teist vaatenurka ning aidata kiiremini lahendusteni jõuda. Hädavajalik on protsessi kaasata lapsevanemaid – sageli vajavad nemad ärakuulamist ja vanemlike oskuste õpet.