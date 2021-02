JUHTKIRI ⟩ 25 000 eurot – kas kaalukeel?

Vallavalitsus määras esimese toetussumma Kuressaare haiglas tööle asunud naistearstile Mall Varvasele.

Möödunud nädalal Saarte Hääles ilmunud persooniloo jaoks intervjuud andes ütles dr Varvas, et tuli pealinnast Saaremaale tööle eeskätt sellepärast, et see oli tema suur soov. Samuti tundis varem Ida-Tallinna keskhaigla arstina Kuressaare haiglas vastuvõtte teinud tohter, et teda on siin tarvis ning ta on siia oodatud.

Selle jutuajamise käigus tõdes dr Varvas, et noorel arstil pole just kerge alustada tööd kohas, mis jääb suurtest keskustest kaugele. Peab ta ju sageli otsustama üksi, ilma et teist sama eriala spetsialisti toeks oleks. Samuti peibutab noori meedikuid suure linna kasuks otsustama tõik, et seal on rohkem valikuid ja võimalusi.