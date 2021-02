MUHU UUDISSED ⟩ Juurikatest ja muhulaste tundmisest

Nüid, nelikümmend vuastad iljem, maa sua aru küll. Kui sa ikka oled änamaste terve oma elu ühtes kohtas elan, siis sa tiad ja tunned sii juba kõiki. Neid, kis oo siia luodud, neid, kis oo siia tuodud, ja neid, kis oo ise tuln. Muud kuntsi sii põlegid. Sellepärast põlegid ühegid sündin muhulase jäuks uudis, et minister Tanel Kiike võib Muhus mureta ütelda kua, et ta oo Hellamoa Saare Tanel.

Kalle Laanetiga oo mudud pirekse teene lugu, sest ta juba ise mitmendamat põlve suardlane, aga neh, juurikad oo sial Üügu kantis ikka paekivide vahel ja põle pooleskid vale, kui ütelda, et sie taa oo otsapidi Kallaste Mihkli-Aadult. Neh, ja Andres Sutt oo juba nii pitka aega suiti Ridasis elutsen, et tetta võib mureta Sepa Andreseks kutsuda küll. Täitsa isiomaks suan sii juba.

Neh, aga et ma ole niisamma tohm kut Kõue emm, siis ing es anna rahu ja ukutajaid olli kua ja nõnna saigid omale selgeks tehtud, et uus haridusminister Liina Kersna kogunisti moo oma veresugulane oo. Siikohtas ma pia küll aitüma ütlema esiteks Kalju Meelisele, kis moole üleüldse otsad kätte andis, et sie kena naksis noorik Muhu juurikatega oo, ja teeseks Suuremõisa Uielu Laurile, kis sial Genis sur kange asjakarp oo ja nie otsad mool kokku viia aitas. Kui nüid kiegid küsib, et mesmuodi me selle Liinaga siis sugulased oleme, siis siikohtas ma ole küll Kõue emmest kehvem ja maap oska paramini ütelda kut et ühessateistmenda sajandi lõpust. Ja pirekse muhulase verd olla kuskilt iidamast-aadamast koa Tõnis Mölder, sedaviisi sie kange Geni ütleb.