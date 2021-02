Eimar Rahumaa ⟩ Tuure kogunud skandaal paistab vaibuvat

Olukorda ei tee paremaks ka järgmised arvud: rikkad riigid on oma nn kuldsele miljardile tellinud 4 miljardit doosi, ülejäänud 6,7 miljardile inimesele jääb praeguse seisuga 625 miljonit annust. Kui Euroopa ja Ameerika loodavad, et nende elanikud saavad süstid sügiseks, siis ülejäänud maadel võtab see mitu aastat. Tasub meenutada WHO juhi Tedros Adhanom Ghebreyesuse repliiki, et nii kaua pole keegi pandeemia eest kaitstud, kuni seda on kõik.

Tüliõunaks olid kujunemas ka hinnad. Mitu kuud tagasi ilmusid maailma meedias andmed, et hinnad varieeruvad suuresti nii vaktsiinide osas kui ka riigiti. See osutus tõeks. Seni on kõik hinnad salajased, ent ajakirjanikud on üht-teist välja uurinud.

The New York Times’i andmeil on mitu riiki asunud firmade poolele ja saavad nende kasumist tagasimakseid, mistõttu lähevad hindade peitmisega meelsasti kaasa.

Hinnad kui tüliõun

The New York Times toob välja, et Euroopa Liit maksab AstraZenecale 2,19 dollarit doosi eest, ent näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik peab välja käima 5,25 dollarit. Pfizeri puhul on USA hind annuse eest 19,50 dollarit, Euroopal 14,70 dollarit. Covax, vaesemate maade vaktsineerimise eest seisev riikide ühendus maksab 10,55 dollarit. Need pole aga lõplikud hinnad.

Kaksteist riiki 92-st, kes kvalifitseeruvad vaktsineerimisel abi saamiseks, on ise sõlminud firmadega lepingud, et osta otse tootjatelt. Juurde tulevad preemiad tarnete kiiruse jms tingimuste täitmise eest. Firmad ei soovi, et riigid kingiksid vaktsiine või tegeleksid edasimüügiga. Ka selle kohta on lepingutes salajased sätted.

Arengumaade vaktsiin minevat maksma 26 miljardit dollarit. Iga päev viivitust tähendab inimelusid, ent ka majanduslikku kahju.

Aasia ja Aafrika vaesemates maades (Hiina ja Jaapan ei lähe arvesse) väheneb majanduskasv ilma vaktsiinita järgmiseks aastaks kuue protsendi võrra, mis toovat kaasa süveneva vaesuse neis riikides. Hiina ja Venemaa peavad jõudsalt läbirääkimisi, et neisse piirkondadesse oma vaktsiini tarnida. Pole midagi uut siin päikese all: defitsiit sünnitab koletisi ja mürgitab nii inimeste kui riikide vahelisi suhteid.

Pandeemia rindelt on siiski saabunud ka üks hea uudis. USA on ilmselt karjaimmuunsuse lävele astumas: kolme nädalaga on nakatumine jõudsalt vähenenud. Arvatakse, et kolmandik sealsest rahvast on olnud viirusega kokkupuutes, selle oma teadmata kas läbi põdenud või üksnes kergelt tõbine olnud. Lisaks on USA-s 15 miljonit vaktsineeritut. Ameerikas loodetakse, et nakkusele pannakse piir mõne kuuga ja surnute arv jääb pidama poole miljoni piirimaile.