JUHTKIRI ⟩ See on meie punker!

Vaevalt et Leisi kandi noored seda laulu kuulnud on, olgugi et nemadki on sisustanud Karja külas endale õdusa joomapunkri. Ja see koht pole mingi kokkuklopsitud osmik, vaid soojustatud majake, küttekeha ja pakettaknaga. Niisugune korralik, noorte endi sisustatud majake annab tunnistust ettevõtlikkusest ja leidlikkusest. Paraku ka sellest, kui suur on noorte soov pääseda täiskasvanute silme alt ning tegelda asjadega, mida nood pahaks panevad.