Mälestades ⟩ Lahkunud on tulihingeline Sõrve patrioot Silver Oder

Hindamatu oli Silveri ajaloo- ja koduloohuvi. Töötades veel Tallinnas tehases Eesti Kaabel, osales Silver sealses kodulooringis, mille üks juhendajaid oli saarlane Voldemar Miller. Silver on tunnistanud, et just Tallinnas elades sai ta teada koduküla lähedal olevast müstilisest Roukli tammikust, kus pesitsenud mereröövlid. Veel mõni aasta tagasi pidas Silver oluliseks, et keegi võtaks Roukli tammikut tõsiselt uurida.