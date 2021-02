Eesti Väikepruulijad valivad parimaid hobitegijate õllesid neljandat korda. Võistluse peakorraldaja Sulev Lind on veendunud, et selle ajaga on konkurss tõusnud kodupruulijate seas arvestatavaks sündmuseks, mida näitab nii osalejate arv kui ka võistlusjookide kõrge tase.

Ka tänavu on konkursil kaks traditsioonilist võistlusklassi: kuni 7% alkoholisisaldusega õlled ja üle 7% alkoholisisaldusega õlled. “Uudiseks on see, et sel aastal on eraldi kategooriana oodatud õlled vanuses vähemalt kaks aastat ehk 2019. aastal ja varem valminud õlled, nii et tasub oma varud üle vaadata. Keelatud pole saata ka sellist õlut, mis kord juba meie konkursi võistlustules käinud,” jagas konkursi korraldaja selgitusi.