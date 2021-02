Kalad. Foto on illustratiivne FOTO: freepik.com

Mis saarlane see on, kes kala ei söö? Niisugune küsimus võib mõttesse kerkida küll, kui vaadata statistikaameti avaldatud andmeid leibkonna eelarve uuringu tulemuste kohta. Nimelt näitas uuring, et Saare maakonna elanikel kulub kalatoodete ostmiseks vähem raha kui keskmisel eestlasel.