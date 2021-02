TOITLUSTAJAD ⟩ Süüa tahavad inimesed ikka, koroonale vaatamata

Marjana Tõnisson FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Marjana Tõnisson, Kuressaare jahisadamas tegutseva restorani Hafen perenaine:

Möödunud aasta oli meie jaoks piltlikult öeldes künklik. Suvi läks üllatavalt kenasti. Kui oktoobris väisas Saaremaad üsna palju turiste, andis see ka meie restos tunda.

Aga mis seal salata, oli ka väga nukraid perioode – mullu märtsist eriolukorra lõpuni mais. Tänu riigipoolsetele toetusmeetmetele saime siiski hakkama. Meie jaoks oli see abi väga oluline. Tunnistan, et suveks valmistuda oli hästi keeruline – raske oli ju arvestada, kui palju töötajaid tööle võtta. Kooliõpilastel, kes töötavad meil väga väikese või osalise koormusega, oli koormus mingil ajal pisut väiksem, ent koondama ei pidanud me õnneks siiski kedagi.

Meritsi saabus jahisadamasse vähem külalisi ja see andis tunda ka meie majas. Nagu igal pool mujalgi oli ka meil välisturistide arv varasemast palju väiksem. See-eest külastas meid hoopis rohkem siseturiste.

Õppisime sellest aastast väga palju – nii mina ettevõtte juhina kui ka kogu meie tiim. Kasvõi külaliste harjumuste ja eelistuste koha pealt. Näiteks pakkusime vaiksemal perioodil klientidele kaasaostmiseks hoopis teistsugust toitu kui see, mida restoranis kohapeal pakume.

Samuti ei pea me praegusel ajal koroonaohu tõttu õigeks suuremaid üritusi ja koosviibimisi korraldada. Sellest põhimõttest kinni pidades näitame, et me päriselt ka hoolime inimestest ega soovi, et viirus leviks.

Interneti ja sotsiaalmeedia roll on Hafeni töös olnud alati väga tähtis – see oli juba varem, möödunud koroona-aastal ja on ka edaspidi meie jaoks turunduskanal number üks.

“Kui üksteisest hoolime ja kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel, saame ka keerulises olukorras hakkama.”

Selles koroonaajas oli ka üht-teist head. Minu jaoks oli kõige rõõmustavam see, et tundsime end isegi ühtsema meeskonnana kui varem. Kui üksteisest hoolime ja kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel, saame ka keerulises olukorras hakkama. Olen oma meeskonnale väga tänulik.

Kuigi viirus ei paista veel vaibuvat ja vaktsineerimine edeneb aeglaselt, läheme uuele hooajale vastu lootusrikkalt. Kevadeni – aprilli ja maini, mil Saaremaal elu taas rohkem käima hakkab, on veel paar-kolm kuud aega. Siseturistid liiguvad ju ka praegu. Seega – tasub optimistlik olla.

Juta Pae FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Juta Pae, Lümanda söögimaja perenaine:

Praegu on söögimaja suletud – nii nagu sügistalvisel hooajal ikka. Ametlikult avame uksed 1. juunist ja suleme augusti lõpus. Töötavad meil ju teenindajatena õpilased ja üliõpilased.

Kui ilmad ilusad, oleme vahel avanud ka juba aprillis ning tegutsenud ka pärast augusti lõppu – siis kui on tellimusi.

Eks see koroona mõjutas pisut ka meid. Erinevalt varasemast öeldi viiruse teise laine tõttu ära kõik jõulutellimused.

“Sushit ja hamburgerit me tegema ei hakka, vaid pakume oma menüüs ka edaspidi Lääne-Saaremaa rahvustoite.”

Möödunud suvel me klientide puuduse üle õnneks kurta ei saanud – rahvast oli vaata et isegi rohkem kui varasematel aastatel. Suured bussitäied välisturiste jäid küll tulemata, see-eest teenindasime palju Eestimaa rahvast ja lätlasi-leedulasi.