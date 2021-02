Ajad aga muutuvad, meie ja meie kombed ühes nendega. Kuna elu on läinud kiiremaks kui “vanasti”, ei malda sugugi kõik matuserongi tõttu ootama jääda. Mõned kihutavad möödagi, pahased, et aeglaselt liikujad teele ette jäid. Vahest võib põhjus olla ka selles, et nooremad põlvkonnad ei suhtu surma ja leinamisse enam nii suure aukartusega. Või siis lihtsalt ei tea, kuidas nende jaoks harjumatus olukorras käituda ja milliseid otsuseid teha.