JUHTKIRI ⟩ Suurelt mõtlemise kunst

Kõikide õnnestumiste aluseks on suurelt mõtlemine. Vahel isegi suuremalt kui vaja. Tihti takerduvad ettevõtmised selle taha, et inimene ehmatab oma mõttelennu peale ära ja viskab idee kohe prügikasti: et säärase asjaga ma küll hakkama ei saa! Kui sellist enesepidurdust suudetakse vältida, on pool võitu juba käes.

Saaremaa vajab hädasti erinevaid meelelahutus-, puhke-, söögikohti, mis asuksid linnast väljas. Oluline on, et ettevõtjad võetaks oma plaanidega omaks ka kohalike poolt. Lümanda kandis on ettevõtlikud kogukonnad, kes kindlasti Kabelivälja plaanidele abikäe ulatavad. Sihukesed ettevõtmised vajavad raha. Hea, kui on endal olemas. Mõistlik oleks, et ka toetusmeetmetest selliseid plaane rahastatakse. Kurb on kuulda, et EAS-i toetusmeetme korraldus jättis Kabelivälja rahvale ebaprofessionaalse mulje. Paraku pole nemad ainsad, kes nii on arvanud.