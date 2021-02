JUHTKIRI ⟩ Loll on see, kes vabandust ei leia

Paraku tallavad liiga usinasti gaasi ka paljud need juhid, kes praamilt tulnud. Isegi need, kes praamilt tulles kuhugi kellaaja peale jõudma ei pea, ei suuda kuidagi autode rivis oma kohal püsida. Ikka on tarvis eessõitjast või lausa mitmest mööda süstida. Kasvõi õnnetuse hinnaga. Peaasi, et rivis esimeseks saaks ja mida suurema edumaaga, seda parem.