"Ühe juhtumi puhul saabus ettevõttele arve näiliselt nende koostööpartneri poolt selgitusega, et eelmisel päeval saadetud arve tuleks tasuda uuele kontole, sest pank oli ettevõtte konto sulgenud seoses kahtlaste tehingutega," rääkis Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp.

Juhtivuurija Priit Sepp selgitas, et õnneks märkasid ettevõtte töötajad, et tegemist on pettusega ning ligikaudu 25 000 euro suurune kahju jäi olemata.