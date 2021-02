LIBERAAL JA PATRIOOT: Elu jooksul on Aleksei Navalnõi osalenud paljudel meeleavaldustel. See pilt on tehtud 2015. aasta veebruaris miitingul, mis oli pühendatud Boriss Nemtsovi mälestusele. Palju vaidlusi on aga tekitanud Navalnõi osalemine marurahvuslikul “Vene marsil” aastatel 2006–2011. Ehkki viimase kümne aasta jooksul pole ta sellel enam käinud, on ta siiski avaldanud toetust ürituse ideele. FOTO: japantimes.co.jp