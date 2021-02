Torufirmades tegutsevatel meestel on praegu kiired ajad – kus on kraan lõhki külmunud, kus kanalisatsioonitoru sisu jäätunud nii, et midagi alla ei lähe. Nii teevad torumehed vähemalt 12-tunniseid tööpäevi, et hädalisi aidata. Sõrmed-varbad sageli külmast kanged. Lohutuseks seegi, et kurikuulus koroona mehi, kes musta tööd teinud aastaid, kimbutama ilmselt ei kipu. Tuleb ju kõiksugu koledate batsillidega kokku puutuda iga päev.