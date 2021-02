Neuroloog Toomas Toomsoo sõnul on peale nimmeradikuliidi veel üsna mitmeid haigusi, mille üks sümptome on valud lülisamba või jäsemete piirkonnas. Arsti sõnutsi on tegemist igivana ja laialt levinud probleemiga – elu jooksul on seljavalusid esinenud 70–85 protsendil inimestest.