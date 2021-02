Ööpäev tõi Saaremaale 38 koroonapositiivset juurde

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 410 inimesel. 274 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Saaremaa puhul on 32 nakatunut Sõmera Kodust: 2 töötajat ja 30 klienti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 600 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12%.

13. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 452 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 33 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 13 inimest.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest - 84-aastane naine, 82-aastane mees, 79-aastane naine, 74-aastane mees ja 55-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 491 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2943 COVID-19 haigusjuhtumit 2889 inimesega.

13. veebruari seisuga on tervenenud 41 203 inimest. Neist 28 731 inimese (69,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 12 472 inimese (30,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.