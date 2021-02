Millest ma aga aru ei saa, on see, et sugugi igas koolis või siis igas klassis ei veeda lapsed kehalise kasvatuse tundi õues. Mu oma laps kurdab, et kui õpetajalt küsida, millal tund lõpuks õues toimub, kostab õpetaja, et “küll me kunagi läheme ka”. Või siis teatab, et praegu on olulisem võimelda.