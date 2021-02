JUHTKIRI ⟩ Süda õigel kohal

Saarlased olevat inimesed, kes mujalt Saaremaale elama asunuid avasüli vastu võtma ei kipu. Et pole ju omad. Saarlaseks saada olevat keeruline, kui mitte lausa võimatu. Enne peab ikka jupp aastaid kohapeal elama ja oma tegudega tõestama, et tubli inimene oled.

Üle kümne aasta tagasi Saaremaale kolinud Tuula ja Erkki Pennaneni võib aga ilmselt juba tükk aega saarlasteks pidada. On nad end ju kohalike silmis ammu tõestanud. Aidates, kus vähegi võimalik, ja andes oma panuse, et elu maal oleks parem.

Ning näidates, et kohaliku kogukonna lugupidamise ja armastuse teenivad ära mitte need, kes suuri sõnu teevad, vaid need, kes tegutsevad. Teevad asju, mida on tõesti tarvis.